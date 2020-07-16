شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ومدير الأمن يشهدان تشغيل منظومة كاميرات المراقبة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رافقه اللواء عاطف مهران مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، بدء تشغيل منظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين العامة بغرفة المراقبة المركزية بإدارة مرور الزقازيق، والبالغ عددها 90 كاميرا بتكلفة 33 مليون جنيه بواقع 79 كاميرا أمنية، لمراقبة شوارع وميادين مدينة الزقازيق، و11 كاميرا مرورية لرصد المخالفات المرورية والتعرف على المناطق الأكثر إزدحاماً بميادين الزراعة والقومية والعبور.

اطمأن المحافظ على آلية عمل الكاميرات، وتشغيل خاصية الزوم للوصول إلى رؤية واضحة لكافة المداخل والشوارع، والمساعدة في التعرف على التفاصيل الدقيقة في حالة حدوث وقائع سرقة أو أي حوادث أخرى لحماية المواطنين، وكذلك رصد ومتابعة حركة المرور بالشارع والإشغالات والإنارة والنظافة.

أكد محافظ الشرقية، أن الهدف من تركيب منظومة كاميرات المراقبة، إحكام الرقابة والسيطرة على مداخل ومخارج المدينة، والمساعدة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة، وكذلك مراقبة حركة السيارات للتأكد من إلتزام أصحابها بالقواعد المنظمة للمرور.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري الإنتهاء من تركيب وتشغيل 78 كاميرا مراقبة أخرى بمراكز منيا القمح، وديرب نجم، وبلبيس بتكلفة مبدئية 30 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جاري التنسيق والعمل بباقي المراكز الأخرى لتكتمل المنظومة الأمنية والمرورية، للإرتقاء بمنظومة الأمن والمرور لإعادة الإنضباط للشارع الشرقاوي .

يذكر أن غرفة التحكم الرئيسية مكونة من 42 شاشة، ويعمل بها 8 مشغلين على مدار اليوم لرصد حركة الشارع أولا بأول، ومتابعة حركة المرور وتذليل العقبات وتسهيل حركة الشارع، والشبكة مؤمنة تماماً بجدار حماية لمنع الاختراقات.

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افتتاح غرفة المراقبة المركزية بمرور الشرقية

افتتاح غرفة المراقبة المركزية بمرور الشرقية

محافظ الشرقية ومدير الأمن يشهدان تشغيل منظومة كاميرات المراقبة الجديدة بإدارة مرور الزقازيق

افتتاح غرفة المراقبة المركزية بمرور الشرقية

محافظ الشرقية ومدير الأمن يشهدان تشغيل منظومة كاميرات المراقبة الجديدة بإدارة مرور الزقازيق