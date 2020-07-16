شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: إضافة مليون مولود جديد على البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، عن إضافة مليون مولود جديد على البطاقات التموينية للأكثر احتياجا، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية لرفع العبء عن المواطنين. وأوضح الوزير- خلال ندوة «عن بعد» نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية تحت عنوان (فرص استثمارية وشراكة استراتيجية)- أنه يوجد طلبات لإضافة ما يتراوح ما بين 6 ملايين إلى 7 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن أن تتحمله موازنة الدولة خلال الفترة الحالية في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية. وأشار إلى أن إضافة المواليد على البطاقات التموينية للفئات الأكثر احتياجا تأتي طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث تم الاجتماع مع مجلس الوزراء لإضافة هؤلاء المواليد الأكثر احتياجا في ظل الظروف الراهنة. وفيما يتعلق بإضافة الكمامات على البطاقة التموينية قال المصيلحي إنه سيتم بنهاية الشهر الحالي توزيع وطرح 19 مليون كمامة بسعر 5ر8 جنيه للمستهلك.

وأضاف: «جرى اتخاذ قرار طرح الكمامات على البطاقات التموينية بعد قرار إلغاء الحظر»، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد على طرح 40 مليون كمامة بمعدل كمامتين، والهدف توفير الكمامات لحاملي البطاقات التموينية والذين يمثلون 70% من المواطنين كذلك تشغيل مصانع النسيج التي تضررت من أزمة كورونا لافتا إلى انه تم عقد اجتماع مع رئيس غرفة الملابس وحصر 100 مصنع. من جانب آخر، قال المصيلحي إنه سيتم إنشاء أكبر مجمع للصناعات الغذائية يضم شركتي قها وأدفينا للصناعات الغذائية على مساحة 144 الف متر مربع بمدينة السادات. وأوضح أنه سيمول إنشاء المجمع الصندوق السيادي، على أن يحصل على مقابل هذا التمويل من أراضي وأصول الشركتين عقب افتتاح المجمع.

وأكد المصيلحي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بوضع استراتيجية التطوير الشامل لعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خاصة شركتي «قها» و«إدفينا»، وذلك لاستعادة إنتاجهم المتميز، بهدف تعزيز قيمة المنتج الوطني في السوق المحلية، وزيادة قدراتها التنافسية، وتعظيم الفرص التصديرية.

وأضاف أنه وجه باختيار مواقع مجمعات ومصانع الإنتاج الغذائي بحيث تتوفر لها كافة سبل النجاح ولضمان استدامة تميز الإنتاج، من حيث قربها من الموانئ والطرق والمحاور، وكذا مزارع الإنتاج لتوفير المواد الخام وتسهيل عملية نقل المنتجات، أخذاً في الاعتبار البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر في هذا المجال على امتداد الجمهورية.

وفيما يتعلق بتطوير شركات الزيوت التابعة للوزارة؛ قال مصيلحي إنه جار وضع خطة لتطوير 6 شركات التابعة للوزارة سيتم الانتهاء منها بنهاية اغسطس المقبل، لافتا إلى أنه يتم الآن دراسة الوضع الاقتصادي والمالي لها والقدرة البشرية وما إذا كان سيتم تطويرها في أماكنها أو نقلها في أماكن أخرى وسيكون هناك مشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص. وحول تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية قال المصيلحي إنه يتم الآن بالتعاون «كونسيرتيم» تحالف عالمي وضع خطتها لتطويرها.

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