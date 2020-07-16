شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد محطات «الرميلة 3 وأوجارين والسلوم» لتحلية مياه البحر والآبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الخميس، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مدينة السلوم، رافقه في الزيارة الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح .

وشملت زيارته التفقدية مبنى محطة تحلية مياه البحر الرميلة 3 التي تعمل بطاقة إنتاجية 12 ألف م3 /اليوم بتكلفة إنشائية 160 مليون جنيها، وذلك لخدمة أهالي مدينة مطروح استعدادا للافتتاح، كما تفقد واحدة من محطات تحلية مياه الأبار( أوجارين)، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 100 م3/اليوم، وتأتي ضمن المحطات التي أنشأتها الدولة لسد الاحتياج المائي بالقري المحرومة، وذلك استعدادا للافتتاح .

كما التقى المحافظ بأهالي المنطقة لبحث المتطلبات، حيث وجه بإنشاء منفذ توزيع مياه -غراب- لخدمة اهالي المناطق .

وعقب ذلك قام بتفقد مبنى محطة تحلية مياه البحر بالسلوم، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 4000 م3/اليوم بعد زيادة الطاقة الإنتاجية والتى تم افتتاحها في يناير من العام الماضي .