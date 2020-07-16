شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الخميس، اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي (عبر الفيديو كونفرانس) لمناقشة القرارات الخاصة بتنظيم الدراسة والإجازات للعام الدراسي المقبل 2020-2021، والذي سيبدأ يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

حضر الاجتماع الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير لشؤون التطوير التكنولوجي، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني، وممثلي الوزارات المعنية.

ووافق المجلس على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

ووافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس «كورونا»، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

وأضاف «شوقي»، أننا لدينا العديد من المقترحات بشأن شكل الدراسة في العام المقبل ونعكف حاليًا للوصول إلى القرار الصحيح الذي يضمن استمرار العملية التعليمية لأبنائنا الطلاب بالشكل الذي نحافظ به على سلامتهم وصحتهم، خاصة وأن منظومة التعليم قبل الجامعي بها ما يقرب من 22 مليون طالب بالسنوات التعليمية المختلفة.

وأشار وزير التعليم، إلى أن جميع الاحتمالات واردة في شكل الدراسة بالنسبة للعام الدراسي الجديد، وسيتم الاعتماد خلاله على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التعلم، والاستفادة من المنصات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لأبنائنا الطلاب منذ انتشار جائحة «كورونا».

وأوضح أن المرحلة الثانوية في العام المقبل سوف تستفيد من وجود التابلت (بداية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي)، وسيكون نظام التقييم بالنظام المعدل بحيث يكون الامتحان على نفس مستوى الصعوبة وليس موحد في شكل الأسئلة، وذلك اتساقًا مع رؤية الوزارة لقياس مستويات الفهم والتحصيل وكذلك التعامل مع ظاهرة الغش.

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وكشف وزير التعليم بعض ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021، حيث يتم تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة ويتم أداء الامتحان الإلكتروني لكل مجموعة على حدة وفي أوقات مختلفة، وبنظام «الكتاب المفتوح» الـ «open book» ومتساوي في درجة الصعوبة بما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

ولفت الدكتور طارق شوقي، إلى أن نظام التعليم الجديد 2.0 (والذي يطبق على صفوف رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي)، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المرحلتين الإعدادية والثانوية وكذلك التعليم المدمج، هي أنظمة مستقبلية وليست مرتبطة بانتشار فيروس كورونا فقط وسيتم تعميم ذلك خلال السنوات المقبلة للتغلب على المشاكل التي تواجه عملية التعليم والتي منها (الكثافة العددية، وعجز المعلمين).

وتطرق الاجتماع إلى الحديث حول تدريب المعلمين، حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لا تدخر جهدََا في تقديم البرامج التعليمية للسادة المعلمين سواء معلمي النظام الجديد 2.0 أو معلمي المراحل الإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير برامج تدريب إلكترونية للمعلمين خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة بأكملها.