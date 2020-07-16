شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة من «الخرطوم»: تنفيذ 10 مشروعات بتكلفة 28 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرية الخرطوم فى مركز بدر، وهى إحدى القرى المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة» لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بالقرية وعددها 10 مشروعات بلغت تكلفتها الإجمالية نحو 28 مليون جنيه.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام للمحافظة، وأسامة داود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه بدر، والمهندس السيد مرعى، مدير مشروع الرصف الانتاجى، والمهندس فايز الجندى، مدير مديرية الطرق.

وتشمل الأعمال التى تتم فى القرية إنشاء محطة رفع الصرف الصحي وشبكات ووصلات منزليه خط طرد لمحطة معالجة بدر بتكلفه 2 مليون و700 الف جنيه، وأعمال استكمال وتوسعة رصف طريق الخرطوم بطول 3 كم ورصف الشوارع الداخلية بطول 1.3 بتكلفة ١٢ مليون جنيه، ومد شبكة مياه الشرب إلى الجزء الغربى من القريه بطول 1700 م بتكلفة قدرها 270 ألف جنيه، ومشروع انشاء ملعب خماسي بقيمة مليون جنيه و مبني اداري لمركز الشباب دور ارضي بتكلفه مليون و180 الف جنيه، ومشروع احلال وتجديد شبكه الكهرباء والإنارة العامة بتكلفه 4 مليون و100 ألف جنيه، منها 2.5 مليون تمويل مبادرة حياه كريمة ومليون و591 ألف تمويل من خطة شركة كهرباء البحيرة، وشراء سيارة جمع قمامة بمبلغ 500 الف جنيه، وقامت جمعية صناع الخير برفع كفاءة وتطوير عدد ١٢ منزل بالقرية.

وتفقد المحافظ خلال الجولة أعمال انشاء مدرسة تعليم أساسي بالقرية بتكلفة ٦ مليون مقامة على مساحة إجمالية قدرها ٤٢٠٠م ووجه بسرعة توصيل المياه والكهرباء مع تطوير كامل حوش وفناء المدرسة وعمل ملاعب بالنجيل واللاند سكيب، والتقى «آمنة» خلال جولته عدداً من المواطنين وأهالى القرية الذين أشادوا بمبادرة «حياة كريمة»

وشدد «المحافظ» علي الالتزام بكافة الأعمال المقرر تنفيذها بالقري المستهدفة للمرحلة الأولي بالمبادرة والتي تم اختيارها بعد أن تم تحديد الاحتياجات والمتطلبات علي أرض الواقع لرفع كفاءة تلك القري في مختلف القطاعات ومنها الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي والإنارة والكهرباء والصحة والتعليم والشباب والرياضة والأنشطة الحرفية

وأكد «آمنة» أن البحيرة تٌولي اهتماماً كبيرًا بتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، وتبلغ عدد القرى المدرجة بالمبادرة ضمن المرحلة الاولى منها 8 قرى، منها 6 قرى تابعة لمركز ومدينة أبو المطامير وهى: الياسينية والمهدية وزاوية صقر والرابعة بذور وعبد الحليم محمود واحمد بدوى، وقرية على مبارك بوادى النطرون وقرية الخرطوم بمركز بدر، وتهدف المبادرة لتحسين الظروف المعيشية لأهالى القرى لتوفير حياه كريمة لهم من كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها.

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة

محافظ البحيرة يزور قرية الخرطوم المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة فى مركز بدر بمحافظة البحيرة