شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 490 حالة من «بنها للتأمين الصحي» بعد تعافيهم من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفي بنها للتأمين الصحي خروج 490 حالة من المستشفي بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد وذلك منذ بدء الجائحة وحتي اليوم وأشار مدير مستشفي بنها للتأمين الصحي أنه يتعافي يوميا بمتوسط 10 حالات يومية ويغادرون المستشفي بعد تقديم بروتوكول العلاج الهاص لهم طبقا لبروتوكول وزارة الصحة. ولفت منير أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تساهم في رفع معدلات الشفاء بالإضافة إلى تطبيق بروتوكول العلاج الخاص بوزراة الصحة في التعامل مع الحالات. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خروج 490 حالة من «بنها للتأمين الصحي» بعد تعافيهم من «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.