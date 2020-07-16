شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمرات تتحدى الساحل الشمالي - بيني وبينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك، يعرض الزميل حسن مجدي، حية المصرين المنتقلين من المناطق الخطرة لحي الأسمرات، وكيف تمكنت الحكومة المصرية من توفير حياة كريمة وبجودة عالية للآلاف من المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظروف خطر وصعبة.

ويلقى البرنامج الضوء على النشاط الرياضى الواسع الذي أصبح متوفرا للآلاف من أبناء مصر في حي الأسمرات وبجودة عالية.

ويذاع برنامج بيني وبينك يوم الخميس من كل أسبوع عبر موقع الخليج 365 وصفحات التواصل الاجتماعي التابعة له، وهو من إخراج شادي أبو الحسن، تصوير محمد فتحي عبد الغفار، ومونتاج نانيس هيكل.

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