شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المترو تقدم 6 خدمات خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو خدمات لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن خلال استقلالهم خطوط مترو الأنفاق للتيسيرعليهم، ويقدم ”الخليج 365” فى 6 معلومات أهم ما يريد القارئ معرفته عن هذه الخدمات خلال النقاط التالية:- １- تقوم شركة المترو بتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصه فى المحطات التي لا يمكن تركيب سلالم متحركة أو مصاعد بها. ２- يوجد مصاعد فيى أغلب المحطات مخصصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. ３- يوجد شبابيك تذاكر بالمحطات مخصصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة. Advertisements ４- يوجد أماكن ومقاعد فى كافة قطارات المترو الجديدة مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة. ５- تم تركيب إنذارات صوتية وضوئية على أرصفة المحطات لذوى الإحتياجات الخاصة بصرياً أو سمعيا. ６- هناك تعليمات لعمال ومشرفى المحطات بسرعة توجيه ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن خلال وجودهم بالمترو. ７- التأكد أن جميع المصاعد داخل الخدموالتأكد أن جميع المصاعد داخل الخدمة.

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