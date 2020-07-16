شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: الله نصرنا فى 30 يونيو بشعب مصر وجيشها وسيحمينا من الكائدين..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى الدعاء من مصر خاصة فى ليلة الجمعة والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله، وقراءة سورة الكهف.

وقال وسام، خلال بث مباشر أجرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"لندعو الله جميعا أن ينصر بلدنا ووطننا على الأعداء والأدعياء، فمصر كنانة الله فى أرضه".

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وتابع وسام:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مصر إنه ستكون هناك فتنة أسلم الناس فيها الجند الغربى"، قائلاً:"حدثت الفتن من حولنا وتفرقت الجيوش وضعفت وبقيت مصر أبية أمام كل التحديات، والله الذى نصرنا فى 30 يونيو بشعب مصر وشعبها كله جيش سيحمينا من الأخطار التى يريدها الكائدين".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"والله لينصرن الله أرض الكنانة وكل من أراد بها خيرا فستبقى مصر بأمنها العسكري والفكرى، فهى أرض الإسلام الوسطى وهى الجبل الذى تحطمت عليه الأفكار المتطرفة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن مساندة الحاكم وولي الأمر في القيام بمهام عمله واجب شرعي، وفقا لما ذكرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو موشن جرافيك، قالت فيه :"ترى الشريعة الإسلامية أن عمل الحاكم وولي الأمر في سياسة أمور البلاد والعباد من أعظم الأعمال التي يصلون بها إلى رضا الله سبحانه وتعالى.. مساندة الحاكم وولي الأمر في القيام بمهام عمله واجب شرعي".