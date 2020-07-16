شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبين بعد وفاتهما بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد عزازى، محمود أخصائى الباطنة، بقسم الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بمستشفى الأحرار التعليمى، الذى توفى بعزل مستشفى الجامعة بالزقازيق إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم ( 119 ).

كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور يوسف سيد أحمد استشارى الأطفال، بمستشفى ساحل سليم بأسيوط، والذي توفي بعزل مستشفى الراجحى إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء ، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم( 120 ).

وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم، الشهيد الدكتور عاطف محمود سالم استشارى الجراحة العامة، ومكافحة العدوى، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم ( 118 ) من الأطباء، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذى تم توثيق بياناتهم حتى الآن ( والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان فى نشر النعى ).

كان الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قد قال إن عدد الإصابات بين الأطباء بفيروس كورونا، والتى تمكنت النقابة من رصدها تعدت الـ 3 آلاف إصابة، فيما بلغ عدد شهداء الأطباء 135 طبيبا، مشيرا إلى أن نسبة الوفيات بين الأطباء تتراوح بين 5 إلى 7%.