شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 5 رحلات دولية على متنهم 746 من أثينا ومسقط وبيروت والرياض واليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس 5 رحلات دولية الأولى رحلة شركة إير كايرو قادمة من مسقط وعلى متنها 174 راكب من العالقين المصريين بدولةً قطر، كما وصلت رحلة مصر للطيران القادمة من أثينا وعلى متنها 41 راكب.

ووصلت رحلة شركة طيران الشرق الأوسط قادمة من بيروت وعلى متنها 240 راكب، كما وصلت رحلة لشركة طيران مصرية خاصة قادمة من الرياض وعلى متنها 141، كما وصلت رحلة من اليمن وعلى متنها 150 راكب.

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وقالت مصادر بالمطار أن الرحلات قد هبطت بمبانى الركاب أرقام 1 و3، وخصع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبى داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبى من قبل فرق الحجر الصحى بمطار القاهرة.