شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو لعدم التنمر على المصابين بكورونا : تفرض عليهم العزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الصحة والسكان إلى عدم التنمر على المصابين بكورونا أو المتعافين من الفيروس وقالت عبر صفحتها علي فيس بوك : بعض المصابين بفيروس كورونا بيتعرضوا للاضطهاد والوصم، وده بيفرض عليهم العزلة الاجتماعية وبيأثر على حالتهم النفسية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

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وذكر بيان الوزارة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و 4067 حالة وفاة.