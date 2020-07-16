شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى الطبيبة 121 الدكتورة وسام ديب بعد وفاتها بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة وسام سيد ديب سيد، أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم، والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرتها الكريمة، ودعت الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنها الشهيد رقم ( 121 )، من الأطباء إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك بعدما نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد عزازى، محمود أخصائى الباطنة، بقسم الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بمستشفى الأحرار التعليمى، الذى توفى بعزل مستشفى الجامعة بالزقازيق إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم ( 119 ).

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كما نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور يوسف سيد أحمد استشارى الأطفال، بمستشفى ساحل سليم بأسيوط، والذي توفي بعزل مستشفى الراجحى إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم( 120 ).

وكانت قد نعت النقابة العامة للأطباء، صباح اليوم، الشهيد الدكتور عاطف محمود سالم استشارى الجراحة العامة، ومكافحة العدوى، الذى توفى إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد رقم ( 118 ) من الأطباء، إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذى تم توثيق بياناتهم حتى الآن ( والتأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل ) والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان فى نشر النعى ).