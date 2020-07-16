شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "تكافل" الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية لمستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالى 2.4 مليون مستفيد اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وبقية الشهر بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

فيما تتابع غرفة وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج "كرامة" الذين يبلغ عددهم 1.2 مليون مستفيد حيث إشارات الى انتظام عمليات الصرف لليوم الثانى وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

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كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة وانتظام عمليات الصرف من خلال أكثر 4 آلاف منفذ للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كل المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع المحافظين ومديرى مديريات التضامن الاجتماعى لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل فى حالة حدوث أى تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة يبلغ حوالى 3.6 مليون أسرة بما يشمل حوالى 15 مليون فرد ويبلغ إجمالى الدعم المنصرف هذا الشهر حوالى 1.63 مليار جنيه مصرى.