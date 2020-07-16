شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات لهيئة تنشيط السياحة مع كبرى الشركات لاستعادة معدلات الحركة الوافدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عبر تقنية Zoom، اجتماعا مع ممثلي عدد من كبرى شركات السياحة العاملة في الأسواق التي بدأت في الوفود للمقاصد السياحية المصرية.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز الحركة الوافدة لمصر من هذه الأسواق في ضوء المتغيرات الحالية، حيث قام رئيس الهيئة باستعراض ضوابط وإجراءات السلامة الصحية التي اتخذتها الوزارة لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي، مشيرا إلى الحوافز المختلفة التي تم منحها لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات على تنظيم الرحلات إلى المحافظات السياحية المصرية، ومنها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين إلى المحافظات السياحية ورسوم الهبوط والإيواء حتى 31 أكتوبر 2020، بالإضافة إلى تخفيضات على أسعار الوقود الخاص بالطيران، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى حتى 29 أكتوبر 2020.

وتحدث عن استعداد الهيئة لتطوير التعاون مع شركات السياحة من خلال تنفيذ برامج ترويجية مشتركة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدعوة الصحفيين والمؤثرين وقادة الرأي والشخصيات العامة في الأسواق المختلفة لزيارة مصر بهدف تسليط الضوء على الإجراءات المتميزة ومعايير السلامة الصحية المطبقة فى المقاصد السياحية المختلفة في مصر.

وقام ممثلو الشركات السياحية بعرض مقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية التي يقوموا بالعمل بها، وتم التباحث حول وضع خطط مستقبلية قصيرة المدى لاستعادة الحركة السياحية من المزيد من الأسواق وفتح أسواق سياحية جديدة.