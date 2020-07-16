شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: احتياطى مصر الاستراتيجى من القمح يكفى 5.5 شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التموين، اليوم الخميس، إن احتياطيات مصر الاستراتيجية من القمح تكفي 5.5 شهر من الاستهلاك. وأضافت أن احتياطيات البلاد من السكر تكفي 6.5 شهر وأن احتياطي الزيوت النباتية يكفي 4.3 شهر.

وكان قد أعلن الدكتور على المصيلحي وزير التموين، عن موافقة الرئيس السيسي على دراسة لتطوير شركات الصناعات الغذائية التابعة للوزارة ومنها قها وأدفينا، حيث تم اختيار 144 ألف متر مربع بمدينة السادات لإنشاء أكبر مجمع للصناعات الغذائية، وسيمول إنشاء المجمع الصندوق السيادي، على أن يحصل على مقابل هذا التمويل من أراضي وأصول الشركتين، جاء ذلك رداً على أسئلة رجال الأعمال خلال ندوة عن فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في قطاع التجارة الداخلية، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بمشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وذلك للحديث حول فرصة الاستثمارية الجديدة بالقطاع وبحث سبل الشراكة مع القطاع الخاص المصري واللبناني.

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