العراق يؤكد حرصه على التعاون مع مصر فى شتى المجالات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العراق حرصه على التعاون مع مصر فى شتى المجالات لتحقيق تطلّعات الشعبين، وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الانباء العراقية اليوم الخميس، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الدائرة العربيّة في الخارجية العراقية أسامة مهدي، مع السفير المصري علاء الدين موسى.
وأعرب مهدي -خلال اللقاء- عن حرص بلاده على التعاون مع مصر في شتى المجالات، وذلك لتحقيق تطلّعات الشعبين، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيّة لتقديم التسهيلات كافة لإنجاح عمل البعثة الدبلوماسيّة المصريّة في بغداد، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين .
من جهته أكد السفير موسى، رغبة مصر الجادّة في تعزيز العلاقات مع العراق في جميع المجالات التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وأهمّية انعقاد اجتماعات اللجنة العليا العراقيّة - المصريّة المُشترَكة في أقرب وقت مُمكِن.
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