محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية والتقدير والأماني الطيبة، والأمان والاستقرار لدولة ليبيا.
وقال السيسي، خلال لقائه شيوخ وأعيان القبائل الليبية، الخميس، " اللي هيحدد مصير ليبيا، هو الشعب الليبي، وليس الناس اللي بره، حينما تضعوا أيديكم في إيد بعض".
وتابع الرئيس:" عمرنا ما نظرنا ليكم إلا بكل احترام وتقدير، وحرصنا على ألا نتدخل في شئونكم".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي: لن يحدد مصير ليبيا إلا شعبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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