نقيب المحامين يصدر قرارًا بنقل ٣ موظفين بالنقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الخميس، قرارًا بنقل 3 موظفين. وجاء نص القرار كالآتي:

بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 14 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وتعديلاته، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، تقرر: (أولا) نقل عبدالله قاعود من شئون العاملين إلى استثمار مدينة نصر، و نقل عمرو سلطان إلى استثمار مدينة نصر، ونقل طه أحمد عبدالله من استثمار مدينة نصر إلى إدارة التفعيل. وعلى إدارة شئون العاملين تنفيذ القرار.

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