ضبط مدير مصنع بحوزته 55 ألف عبوة أدوية طبية في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وسامح عيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مصنع لتجارة الأدوية الطبية بدائرة قسم شرطة برج العرب (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (55 ألف و 580 عبوة أدوية طبية خاصة بعلاج " الجهاز التنفسي – القلب – مضادات حيوية ") غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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