العدل: ضمّ مناطق جديدة بالقاهرة والإسكندرية في تطبيق "أرغب في عمل توكيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

قرر وزير العدل المستشار عمر مروان، التوسع في تفعيل تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية بنظام أندرويد، لشمل مكاتب التوثيق بمناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية اعتبارًا من الأحد المقبل 19 يوليو.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن القرار تماشيًا مع رؤية وزارة العدل في تطوير الجهات التابعة لها تقنيًا ومنها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق واتساقًا مع نهج الوزارة للتوسع في مشروعاتها الرقمية.

يذكر أن الوزارة فعَّلت التطبيق بشكل تجريبي في مناطق شمال القاهرة منذ 5 يوليو الجاري، ويسمح التطبيق بتجديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع "GPS"، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.