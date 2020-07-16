ضبط مدير صيدلية بحوزته عقاقير ومنشطات محظور تداولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وسامح عيث:

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين) لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي "بدون تصريح" وحيازته عقاقير ومنشطات غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد فضلاً عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وعُثر بداخل الصيدلية على (440 قرص أدوية مؤثرة على الحالة النفسية، محظور تداولهم خاصين بالتأمين الصحي، مجهولين المصدر ومهربين جمركياً - 883 عبوة منشطات) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم، اعترف بإدارته الصيدلية بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة