محام: النيابة تتحفظ على أموال حنين حسام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قال محمود حيدر، محامي المتهم حنين حسام، إن النيابة العامة أصدرت أمر وقتيًا بالتحفظ على أموال موكلته في القضية رقم 1087 لسنة 2020 جنح الاقتصادية.

وأضاف "حيدر" في تصريحات لمصراوي، أنه سيطعن على القرار الأسبوع المقبل.

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وأجازت المادة 208 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لـ"النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ صدوره، بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة، وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن".

وكانت المحكمة الاقتصادية أجلت جلسة الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين لجلسة 27 يوليو المقبل.

واتهمت النيابة العامة حنين حسام بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجريمة، بالاشتراك مع متهم آخر، بالإضافة إلى نشرها صورًا ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات.