تأجيل التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام لـ18 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام، على ذمة قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، لجلسة 18 أغسطس المقبل.
وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمتين فى القضية، ووفقًا للقانون تنظره محكمة الجنايات، حيث أصدرت القرار المتقدم.
يذكر أن المحكمة الاقتصادية ستصدر يوم 27 يوليو الجاري، حكمها عليهما و3 آخرين، في القضية التي يواجهون فيها إتهامات بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.
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