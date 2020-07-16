16 أغسطس.. محاكمة سيدة أشعلت النيران في شقة بدار السلام لسرقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 16 أغسطس المقبل لمحاكمة ربة منزل أشعلت النيران بشقة مواطن واستولت على محتوياتها بدار السلام.

وتنظر المحاكمة أمام دائرة المستشار أبو بكر عوض الله.

وكانت نيابة حلوان الكلية أحالت متهمة بإضرام النيران فى شقة سكنية بمنطقة دار السلام، وسرقة محتوياتها، لوجود خلاف بينها وبين مالك الشقة، لمحكمة الجنايات.

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وكشف أمر الإحالة قيام المتهمة "ض.ع"، ربة منزل، بإشعال النيران عمداً في محل مسكون، وهو منزل المجني عليه "ا . س"، بأن تمكنت من الدخول إلى المسكن بعد أن أوهمت الشاهد "م . ع"، بأنها تسكن به وترغب بتغيير كالون الباب لفقدها مفاتيحه، واصطحبته برفقتها لذلك الأمر، وما أن انتهت حتى دخلت داخل المسكن وأوصلت مصدر حراري ذو لهب مكشوف بخزنة الملابس، وامتدت النيران حتى قضت على محتويات غرفة النوم.

وأوضح قرار الإحالة سرقة المتهمة: "شاشة تلفاز و حاسب محمول، والمملوكة للمجني عليه، من داخل المسكن واستولت على المسروقات، بالإضافة إلى الإتلاف العمدي لأموال منقولة لا تملكها " باب مسكن المجني عليه "، مما ترتب ضررا ماليا.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال المجنى عليه، الذى أكد بأنه حال حضوره عرس ابنته وخلو المسكن من قاطنيه، اتصل به الجيران وأبلغوه بتصاعد ألسنة اللهب من داخل شقته، وما أن دخل المسكن وجد تبعثر منقولات مسكنه والتهام النيران لمحتويات غرفة النوم، والاستيلاء على شاشة تلفاز وحاسب محمول، مؤكداً أن المتهمة قامت بذلك انتقاماً منه علي إثر خلافات سابقة بينهما، بأن دخلت مسكنه بعدما تمكنت من تغيير كالون الباب واستولت على المسروقات.