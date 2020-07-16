مباحث القاهرة تضبط المتهمين بسرقة شقة وسيارة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط ميكانيكي لسرقتة 17 ألف جنية وشيكات من داخل سيارة بالسيدة زينب.

أثناء مرور المقدم أحمد سعيد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية تمكن من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" وبحوزته مبلغ مالي 15 ألف جنيه "مجهول المصدر"- مفك، أجنة حديدية وبمناقشته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، عن مصدر المبلغ المالي اعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب كسر الباب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

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كما تبلغ للعميد محمد مصطفى، مأمور قسم شرطة السيدة زينب من أحد المواطنين بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكه بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف تركه سهواً زجاج السيارة الجانبي مفتوحاً وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي 17 ألف جنيه، ٧ شيكات بنكية صادرين لصالحه بإجمالى مبلغ 750 ألف جنيه ، 2 مفتاح سيارة - 2 فيزا كارد من داخل السيارة.

ومن خلال إجراء التحريات برئاسة العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، تبين أن وراء ارتكابها ميكانيكي سيارات مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية عقب تقنين الإجراءات تمكن الرواد خالد جبر ومهند خليل ومحمد رفعت، ضباط مباحث القسم، من ضبطه وبمواجهته أمام العميد حسام حنفي، مفتش المباحث، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليه بمسكنه.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.