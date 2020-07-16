مصر | شهيد الشهامة.. شاب حاول الدفاع عن شقيقه فقتله 4 في حدائق المعادي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر شهيد الشهامة.. شاب حاول الدفاع عن شقيقه فقتله 4 في حدائق المعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت معاينة النيابة العامة لجثة شاب قتل على يد آخرين في مشاجرة بينهم بسبب توبيخ المتهمين لشقيق المجني عليه بمنطقة حدائق المعادي، حيث أكدت المعاينة أن الوفاة جاءت نتيجة جرح غائر بالرأس بسبب استخدام آلة حادة وجروح وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم.

وكانت النيابة قد أمرت بحبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، التصريح بالدفن عقب ذلك.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مقتولا الساعة 5 صباحا أسفل منزله بسبب مشاجرة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين بسبب قيامهم بتوبيخ والتعدي بالضرب على شقيق المجني عليه فتدخل المجني عليه محاولا الدفاع عن شقيقه وسقط جثة هامدة.

وتلقى قسم شرطة البساتين إخطارًا من المستشفى بوصول جثة شاب في العقد الثاني مصابًا بعدة طعنات، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء مع مجموعة من الأشخاص لدفاعه عن شقيقه بعدما تعدوا عليه، وتم القبض عليهم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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ومن ناحية أخرى، تمكنت الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى تسهيل حصولهم على قروض بدون ضمانات.

كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ربة منزل، مقيمة بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة بتعرضها؛ لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منها على مبلغ 20 ألف جنيه بزعم منحها قرض بمبلغ 250 ألف جنيه من إحدى الشركات عن طريق إعلانات بموقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك" خلافًا للحقيقة.

فقد أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء إرتكاب الواقعة (حاصل على دبلوم - مقيم بالقاهرة "له معلومات جنائية")، حيث قام المذكور بإنشاء الشركة المشار إليها ("غير مرخصة"، كائنة بمنطقة العباسية بالقاهرة)، وإتخذها مقرًا لممارسة نشاطًا احتياليًا فى مجل الاستيلاء على أموال المواطنين راغبى الحصول على قروض، حيث قام بالإعلان على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن إمكانية تسهيل الحصول على قروض نقدية تصل إلى 600 ألف جنيه بدون ضمان وبأقل فائدة وأطول فترة سداد بمستندات ورقية مُيسرة – خلافًا للحقيقة – وقيامه بالزعم للضحايا بكونه المسئول بالشركة عن منح تلك القروض وطلبه منهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10: 30 ألف جنيه مصرى، وذلك بزعـم كــــونها مصاريف إداريــــــة للقروض المزعومة، منتحلًا اسم أحد الأشخاص فى تعاملاته مع ضحاياه لتضليلهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة المشار إليه وعثر بحوزته (112) عروض أسعار لأجهزة كهربائية لشركات تجارية مختلفة، (32) بيان صرف معاش من الجهات الحكومية بأسماء العديد من الأشخاص، عدد (4) طلبات تحويل مرتب، بأسماء أشخاص مختلفة إلى أحد البنوك، كمية من صور لمستندات خاصة بضحاياه، كمية من كروت دعاية للشركة بالإسم المنتحل.

بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار اليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.