مصر | افتتاح غرفة المراقبة المركزية بإدارة مرور الشرقية (صور)

افتتحت وزارة الداخلية، غرفة المراقبة المركزية المطورة بإدارة مرور الشرقية والتى تستهدف تحقيق أقصى معدلات المتابعة والمراقبة (أمنية – مرورية)، لكافة الميادين والمحاور الرئيسية والطرق السريعة وكافة الأكمنة الحدودية لتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية بنطاق المحافظة وتحقيق أعلى معدلات الأمن على الطرق لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

وقد تم تزويد غرفة المراقبة المركزية المطورة بأحدث الوسائل التكنولوجية وكاميرات المراقبة الحديثة حيث يتم إدارة الأعمال بالغرفة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة من قبل عناصر بشرية مدربة وقادرة على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، ورصد أية مخالفات أو معوقات مرورية ومتابعة انتشار الخدمات المرورية بكافة المحاور للعمل على إزالة أى أعطال، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدوها.

يأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى والاستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية بهدف رفع كفاءة العمل داخل كافة قطاعات الوزارة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وفي سياق آخر، تمكنت القوات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 8 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 8 عناصر إجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

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وقاموا بشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت قيمة تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

ضبط عاطل لسرقته 15 ألف جنيه من شقة بالسيدة زينب

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مدير الأمن من ضبط عاطل على خلفية اتهامه بسرقتة 15 الف جنية من داخل شقة بالسيدة زينب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم احمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب مفادة أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط عاطل، 36 سنة،، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية، وبحوزته (مبلغ مالى 15 ألف جنيه "مجهول المصدر"- مفك، أجنة حديدية، وبمناقشته عن مصدر المبلغ المالى إعترف بسرقته من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بأسلوب "كسر الباب" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.