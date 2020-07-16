مصر | تأجيل أمر التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل أمر التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل نظر التحفظ على أموال مودة الأدهم وحنين حسام، على ذمة قضية التحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، لجلسة 18 أغسطس المقبل.

وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمتين فى القضية، ووفقا للقانون تنظره محكمة الجنايات، حيث أصدرت القرار المتقدم.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة الاقتصادية، يوم 27 يوليو الجاري، حكمها عليهما و3 آخرين، فى القضية التى يواجهون فيها إتهامات بالتحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع.

كانت قد قررت المحكمة الاقتصادية حجز محاكمة "حنين حسام" و"مودة الأدهم"، و3 آخرين، في اتهامهم بالتعدي على المبادئ والقيم الأُسريَّةِ في المجتمع المصري، وإنشائهما وإدارتهما حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية الغرض منها التربح وارتكاب تلك الجريمة، وذلك لجلسة 27 يوليو المقبل للنطق بالحكم

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهمتين «حنين حسام» و«مودة الأدهم» وثلاثةٍ آخرين إلى المحاكمة الجنائيَّة

وأوضح أمر الاحالة، أن المتهمتين الأول والثانية اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات، وقامت الثانية بالاعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالاداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء الى وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعى المسمى بـ"لايكى" ليلتقوا فيها الشباب عبر محادثات مرئية مباشرة.

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