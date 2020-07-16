أخبار مصر | "الأطباء" تنعي أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم إثر وفاتها بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأطباء" تنعي أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم إثر وفاتها بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة وسام سيد ديب سيد، أستاذ مساعد نساء بطب الفيوم والتي توفيت إثر إصابتها بفيروس كوڤيد 19.

وأضافت النقابة: "خالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء".

وأشارت، إلى أن الدكتورة وسام سيد ديب سيد، تعد الشهيدة رقم الــ( 121)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت النقابة، أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.