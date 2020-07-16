أخبار مصر | بسبب كورونا.. "الأطباء" تنعي شهيدين جديدين من الجيش الأبيض

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب كورونا.. "الأطباء" تنعي شهيدين جديدين من الجيش الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدين الدكتور يوسف سيد أحمد استشاري الأطفال بمستشفى ساحل سليم بأسيوط، والذي توفى بعزل مستشفى الراجحى إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، والشهيد الدكتور محمد عزازي محمود، أخصائي الباطنة بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الأحرار التعليمي، والذي توفي بعزل مستشفي الجامعة بالزقازيق إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19.

وأضافت النقابة "خالص العزاء لأسرتهم الكريمة ونسأل الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيدين الجدد يعدوا رقم ( 119_ 120)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الآن.

وأكدت النقابة أن الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتى الآن تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.