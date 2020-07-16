أخبار مصر | محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تزيل 8 عقارات مخالفة بالأحياء والمراكز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة العقارات المخالفة، سواء التي تم بناءِها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة، والتعديات على الأراضي الزراعية.

ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بأحياء ومراكز ومدن المحافظة كافة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأكد المحافظ، أنه تم تنفيذ حملات إزالة مكثفة بمركز أوسيم حيث تم إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الزرايب والبراجيل تتراوح مساحتها من 100 إلى 150 مترا، بالإضافه إلى إزالة تعديات بالأسوار على الأراضي الزراعية بمساحة 350 مترًا تقريبا بمنطقة الزرايب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار إلى أنه جارٍ إستكمال إزالة 5 أبراج بشوارع صلاح الشربيني وناصر جمال بترعة عبد العال والرشاح وكورنيش النيل وإبراهيم حماد بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية.

ونوه بأنه تمت إزالة فيلا مقامة بالمخالفة بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين على مساحة 250 مترا.

وتمت أعمال الإزاله بالكامل، إضافة إلى إزالة حالتي بناء مخالف وتعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى بني سلامة ووردان بمركز منشأ القناطر.

وأكد المحافظ أنه تم إزالة أكثر من 100 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضي أملاك الدولة خلال اليومين الماضيين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشددًا على عدم الإكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانوني.

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