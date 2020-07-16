أخبار مصر | لاستعادة معدلاتها الخارجية.. تحركات لتنشيط السياحة مع كبرى الشركات العالمية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لاستعادة معدلاتها الخارجية.. تحركات لتنشيط السياحة مع كبرى الشركات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عبر تقنية Zoom، اجتماعًا مع ممثلي عدد من كبرى شركات السياحة العاملة في الأسواق التي بدأت في الوفود للمقاصد السياحية المصرية.

ويأتي ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وفي إطار جهود وزارة السياحة والآثار لاستعادة معدلات الحركة الوافدة إليها،

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز الحركة الوافدة لمصر من هذه الأسواق في ضوء المتغيرات الحالية، حيث قام رئيس الهيئة باستعراض ضوابط وإجراءات السلامة الصحية التي اتخذتها الوزارة لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي،

وأشار الي الحوافز المختلفة التي تم منحها لتشجيع الشركات ومنظمي الرحلات على تنظيم الرحلات الى المحافظات السياحية المصرية، ومنها إلغاء رسوم التأشيرات السياحية للأجانب الوافدين الى المحافظات السياحية ورسوم الهبوط والإيواء وذلك حتى ٣١ أكتوبر 2020، بالاضافة الي تخفيضات على أسعار الوقود الخاص بالطيران ، ومد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠.

وتحدث عن استعداد الهيئة لتطوير التعاون مع شركات السياحة من خلال تنفيذ برامج ترويجية مشتركة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدعوة الصحفيين والمؤثرين وقادة الرأي والشخصيات العامة في الأسواق المختلفة لزيارة مصر بهدف تسليط الضوء على الإجراءات المتميزة ومعايير السلامة الصحية المطبقة فى المقاصد السياحية المختلفة في مصر.

وقام ممثلو الشركات السياحية بعرض مقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق السياحية التي يقوموا بالعمل بها، وتم التباحث حول وضع خطط مستقبلية قصيرة المدى لاستعادة الحركة السياحية من المزيد من الأسواق وفتح أسواق سياحية جديدة.

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قامت دولة أوكرانيا أمس برفع مصر من القائمة الحمراء الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد مما سيكون لذلك تاثير إيجابي على أعداد السائحين القادمين من أوكرانيا إلى مصر.

يذكر أن السيد Vitali Klitschko عمدة مدينة كييف استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء أمس على حفل عشاء مع كبرى منظمي الرحلات السياحية في أوكرانيا، وذلك في أولى جولات العناني الخارجية منذ أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم.

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وجاء ذلك فى إطار زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

وشارك في الحضور الوفد المصرى المرافق للوزير، والسفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور خالد العناني، قبل حفل العشاء، في لقاء مع عمدة كييف ومنظمي الرحلات لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجال السياحة وسبل زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وزيادة أعداد السائحين الأوكرانيين الوافدين الى مصر خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجانب الأوكراني على الإشادة بزيارة الوزير خاصة أنه أول وزير سياحة مصري يقوم بزيارة أوكرانيا منذ سنوات طويلة.

ومن جانبه، قام الوزير خلال هذا اللقاء باستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، واشتراطات السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكد على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة، مشيرا إلى أهمية السوق الأوكراني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية وأكثرها نموا حيث تأتى في المرتبة الثانية بعد دولة ألمانيا في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار الوزير إلى أنه قد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة أوكرانيا 39 رحلة طيران منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في أوائل يوليو الجاري، وقضوا جميعا إجازة سعيدة بمصر، وأن السائحين أشادوا بإجراءات السلامة الصحية المطبقة بمصر.

وتحدث عمدة مدينة كييف، عن رغبة بلاده في دعم التعاون مع مصر في مجال السياحة والآثار، معربا عن سعادته بزيارة الدكتور خالد العناني لدولة أوكرانيا.

وأشار إلى أن الشعب الأوكراني يعرف الكثير عن مصر ولديه رغبة وشغف كبير لزيارتها والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية العريقة، وأنهم يستمتعون بالاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر والمناظر الخلابة والأنماط السياحية المصرية المختلفة.