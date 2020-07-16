أخبار مصر | "القوى العاملة" و"العمل الدولية" تنظمان ندوة عن الوقاية والتعايش مع كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" و"العمل الدولية" تنظمان ندوة عن الوقاية والتعايش مع كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة القوى العاملة، الندوة الأولى للتوعية باستخدام وسائل التواصل الإلكتروني لتوعية المفتشين بمديريات القوي العاملة محافظتى الجيزة وبني سويف، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وشارك في الندوة فريق عمل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وذلك تزامنا مع بدء تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا.

وتم عمل توعية تليفونية تحت مسمي جلسات استشارية توعوية عبر Zoom لرفع الوعي والتعريف والاحتياطات الاحترازيه، فضلا عن الإجابة عن أي استفسار سواء للمفتشين تحسبا للتعامل في ظل الظروف الحالية والوصول إلي أفضل الممارسات التي توفر بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر.

كما شارك في الندوة 13 مفتشًا للسلامة والصحة المهنية بحضور محمد منتصر مدير عام السلامة والصحة المهنية، وسهير الليثى مدير عام تأمين بيئة العمل، ورشا عبدالباسط بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية والخارجية منسقة المشروع بالوزارة، والمهندس عادل فهمى استشارى المشروع.

وتهدف المحاضرة التوعوية إلي رفع الوعي تجاه المخاطر مع التركيز في الفترة الحالية علي المخاطر البيولوجية والقاء الضوء علي الإجراءات الاحترازية لفيروس (الكوفيد-19)، وتبادل الخبرات بين الاستشاري ومفتشي السلامة، وتوحيد المفاهيم بين مجموعات مختلفة من محافظات مختلفة، والتأكيد علي الإجراءات الوقائية والاحترازية القياسية المطلوب تنفيذها بكافة مواقع العمل.

وتناولت المحاضرة عددًا من الموضوعات، تم الإجابة عليها حول ما هو الفيروس وطرق الإصابة به ومعدلات الانتشار والتفشي، وكيف يقي المفتش نفسه من المخاطر خلال تواجده داخل المنشأة، وطرق الوقاية والإجراءات الاحترازية للعامل داخل المنشأة، ونقاط التفتيش داخل المنشأت، ومهمات الوقاية المطلوبة للمفتش وللعامل ونوعيتها واستخداماتها، وكيفية التخلص منها بعد الاستخدام.

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كما تناولت عناصر وتفاصيل خطة الطوارئ الخاصة بالتعامل مع جائحة كورونا، وأضرار المخاطر البيولوجية على العمال، وأضرار المخاطر البيولوجية في بيئة العمل علي المرأة والطفل، والمخاطر الخاصة المتعلقة بالأطفال في بيئة العمل، والتأثير الصحي لتعرض الأطفال للمواد الخطرة وأثره علي النمو.