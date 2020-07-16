أخبار مصر | لإجلاء مواطني بلاده بنجاح.. نائب وزير الخارجية الأوكراني يشكر مصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لإجلاء مواطني بلاده بنجاح.. نائب وزير الخارجية الأوكراني يشكر مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم نائب وزير الخارجية الأوكراني، فاسيل بودنار، الشكر إلى خالد العناني، وزير السياحة والآثار تقديرا للجهود التي بذلتها مصر لإجلاء العالقين الأوكرانيين الذين كانوا موجودين في مصر وقت غلق حركة الطيران والذي بلغ عددهم 32 ألف أوكراني عادوا لبلادهم بسلام.

جاء ذلك خلال لقاءات الدكتور خالد العناني، الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية لأوكرانيا.

وشهد اللقاء السفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، وأعضاء الوفد المصري الذي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

كما وجه الشكر له أيضا على عودة السائحين الذين سافروا إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ، منذ أن استأنفت مصر السياحة الخارجية، إلى بلادهم بدون أي إصابة.

واقترح نائب الوزير الأوكراني إمكانية بث عدد من قنوات التليفزيون الأوكرانية في الفنادق المصرية لخدمة السائحين الأوكرانيين، فهم شغوفين بالسياحة الشاطئية بالبحر الأحمر والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتحدث نائب الوزير عن مدى إمكانية دعم مصر لدارسي السياحة من الطلاب الأوكرانيين الذين يقضون فترة تدريبهم بالفنادق السياحية المصرية وتسهيل مهمتهم، وفى هذا الشأن رحب الدكتور خالد العناني بذلك، مؤكدا على حرص مصر على تبادل الخبرات بين الجانين.