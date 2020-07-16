أخبار مصر | مباحثات مصرية أوكرانية لتعزيز التعاون في المجال السياحي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحثات مصرية أوكرانية لتعزيز التعاون في المجال السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، نائب وزير الخارجية الأوكراني فاسيل بودنار، ومسئولة وكالة السياحة بأوكرانيا، وممثلين الحكومة الأوكرانية منها وزارات الصحة والتعليم والثقافة والطيران المدني والصناعة والتجارة والأمن، وبعض رجال الأعمال من أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاءات الدكتور خالد العناني الرسمية التي يعقدها خلال زيارته الحالية لأوكرانيا، وشهد اللقاء السفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، وأعضاء الوفد المصري الذي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدة نقاط من أهمها بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجالي السياحة والآثار، وتم بحث التعاون على المستوى الفني حيث تم الاتفاق على توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

وقام الدكتور خالد العناني باستعراض الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر لضمان السلامة الصحية مع استئناف حركة السياحة الخارجية الوافدة إليها حفاظا على كافة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وتحدث الوزير عن الخطوات التي اتخذتها مصر لبدء السياحة الداخلية والخارجية بها، مشيرا إلى عدم استعجال الحكومة المصرية لعودة السياحة بشكل كامل حيث بدأت تدريجيا بعودة السياحة الداخلية، كما تم اعتبارا من أوائل يوليو الجاري استئناف السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر في ثلاث محافظات سياحية ساحلية هم البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح كمرحلة أولى.

وعن المؤشرات الأولية لعودة السياحة الوافدة إلى مصر، أشار الوزير إلى أن أولي ضيوف مصر في أول أيام عودة الحركة الوافدة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء كانوا من أوكرانيا وبيلاروسيا وكذلك سويسرا، مما يعكس ثقة هذه الدول في الإجراءات والاشتراطات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها مصر حرصا على صحة المصريين والسائحين، لافتا إلى أن هناك 1.5 مليون سائح أوكراني يزرون مصر في السنة طبقا للأرقام السياحية لعام 2019.

ومن ناحيته، أكد فاسيل بودنار، أنه بجانب علاقات الصداقة القوية التي تجمع بين مصر وأوكرانيا، هناك علاقات تعاون في مجال الاستثمار والسياحة وتبادل الخبرات في جميع المجالات، مشيرا إلى أن مصر هي المقصد السياحي الأول لدى الاوكرانيين.

الجدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد غادر أمس في زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي.

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في أولى جولاته الخارجية منذ أزمة فيروس كورونا المستجد في العالم، استقبل مساء أمس السيد Vitali Klitschko عمدة مدينة كييف، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على حفل عشاء مع أكبر منظمي الرحلات السياحية في أوكرانيا.

ويأتي ذلك فى إطار زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة الأوكرانية كييف والعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد سياحي يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

وشارك في الحضور الوفد المصرى المرافق للوزير، والسفير حسام الدين علي سفير مصر في أوكرانيا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الأوكرانية، ورئيس جمعية الصداقة المصرية الأوكرانية.

وفي سياق متصل، شارك الدكتور خالد العناني، قبل حفل العشاء، في لقاء مع عمدة كييف ومنظمي الرحلات لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانين في مجال السياحة وسبل زيادة حركة السياحة البينية بين البلدين وزيادة أعداد السائحين الأوكرانيين الوافدين الى مصر خلال الفترة المقبلة.

وحرص الجانب الأوكراني على الإشادة بزيارة الوزير خاصة أنه أول وزير سياحة مصري يقوم بزيارة أوكرانيا منذ سنوات طويلة.

ومن جانبه، قام الوزير خلال هذا اللقاء باستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، واشتراطات السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف السياحة الخارجية لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأكد على عمق العلاقات المصرية الأوكرانية والتي تشهد تعاونا في الكثير من المجالات ومنها مجال السياحة، مشيرا إلى أهمية السوق الأوكراني باعتباره أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة للسياحة المصرية وأكثرها نموا حيث تأتى في المرتبة الثانية بعد دولة ألمانيا في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأشار الوزير إلى أنه قد وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة من دولة أوكرانيا 39 رحلة طيران منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها في أوائل يوليو الجاري، وقضوا جميعا إجازة سعيدة بمصر، وأن السائحين أشادوا بإجراءات السلامة الصحية المطبقة بمصر.

وتحدث عمدة مدينة كييف، عن رغبة بلاده في دعم التعاون مع مصر في مجال السياحة والآثار، معربا عن سعادته بزيارة الدكتور خالد العناني لدولة أوكرانيا.

وأشار إلى أن الشعب الأوكراني يعرف الكثير عن مصر ولديه رغبة وشغف كبير لزيارتها والتعرف على الثقافة والحضارة المصرية العريقة، وأنهم يستمتعون بالاستمتاع بشواطئ البحر الأحمر والمناظر الخلابة والأنماط السياحية المصرية المختلفة.