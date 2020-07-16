أخبار مصر | غدا.. قطع المياه عن إمبابة لمدة 8 ساعات (تعرف على الأماكن)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غدا.. قطع المياه عن إمبابة لمدة 8 ساعات (تعرف على الأماكن) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقوم بقطع المياه لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء غدٍ الجمعة، حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت التالي.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم الخميس: إن ذلك أنه نظراً لإجراء أعمال تحويلات لمشروع مترو الانفاق بمنطقة البوهى بأمبابة لتحويل خط مياه قطر 800مم، الأمر الذي يتطلب نهو أعمال الربط اللازمة للخط الجديد علي الخط القائم وما يترتب عن ذلك من قطع المياه بعدد من المناطق.

ونوهت المحافظة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى(منطقة البوهى- منطقة المنيرة الشرقية- منطقة المنيرة الغربية).

وبدوره وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب والصرب الصحي، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقاً للمواعيد المعلنة لإعادة ضخ المياه في أسرع وقت ممكن.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.

وأهابت محافظة الجيزة، بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة، تدبير احتياجتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

ننشر أسماء المستحقين لمحلات جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وفي سياق آخر، أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، عن أسماء الشباب الذي تمت الموافقة عليهم للحصول على محال من خلال الجهاز.

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وكان جهاز رعاية الشباب أعلن عن بيع محال لشباب الخريجين، لبدء انشطتهم التجارية، بمناطق ربيع الجيزي والنادي السويسري.

وطالب الجهاز بحضور هولاء الأسماء التالي ذكرهم، إلى المقر الرئيسي بـ300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، لاستكمال الأوراق المطلوبة وفي حالة استيفاء الشروط يتم استلام المحل.

الجيزة ترفع 1225 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية الفتح التدريجى لبعض الأنشطة والمنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهى والكافيهات والمطاعم والكافتيريات وصالات الجيم.

وأشار المحافظ أنه تم شن سلسلة من الحملات أمس على مستوى الاحياء والمراكز اسفرت عن رفع ١٢٢٥ حالة اشغال متنوعة، استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الاشغالات ومتابعه مدي التزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي علي حرم الطريق العام.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والإشتراطات الصادرة والخاصة بتواجد 25 % من القدرة الأستيعابية للمنشآت التى تم فتحها والإلتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى فضلًا عن إغلاق المحال التجارية فى التاسعة مساءً والمطاعم والمقاهى فى تمام العاشرة مساءًآ.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدى بكل حسم مع أى مخالفه، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التى تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة وسحب رخصة المدير ووقف النشاط.

وشملت مجهودات رفع حالات الاشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطه المرافق رفع 69 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة و114 حالة ببولاق الدكرور و212 بالهرم والمنطقة الأثرية و58 حالة بالعمرانية و134 بالطالبية و61 بشمال الجيزة و45 بالدقي و97 حالة إشغال بالعجوزة و48 بالوراق و36 بأوسيم و175 بأكتوبر والحدائق و37 بكرداسة و17 بالعياط و26 بابو النمرس و28 بالصف و5 بالواحات البحرية و16 باطفيح و10 بالبدرشين و35 بالحوامدية.