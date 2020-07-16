أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تستعد لطرح الدفعة الثانية من الدراجات المدعمة

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: إن

جاء ذلك خلال اجتماع مطول مع اللجنة المعنية بمبادرة "دراجتك صحتك" بوزارة الشباب والرياضة وذلك لبحث أعمال تسليم المرحلة الأولى من الدراجات المدعمة من الوزارة والجارى تسليمها بمركز شباب الجزيرة والتي يبلغ عددها ألف دراجة تم حجزها بالكامل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة كمرحلة أولى للمبادرة.

وبحث الوزير، التوقيتات وآليات بدء إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي من المقرر أن تتضمن 2400 دراجة، حيث سيتم فتح باب الحجز وتسليمها للمواطنين وفقًا لأسبقية الحجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقرر الوزير، فتح منفذين جديدين لتسليم الدراجات من خلال نادي النادي بمدينة 6 أكتوبر وفرعه الجديد بمنطقة شيراتون بمصر الجديدة، وذلك تيسيرًا على الحاجزين إضافة إلى تسليم أكبر كميات ممكنة خلال اليوم الواحد.

وأعلن الوزير، أن الفترة المقبلة سوف تشهد التوسع في تنفيذ المبادرة من خلال آليات مبتكرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية سواء في عمليات التصنيع أو التوزيع والتسليم.

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وأضاف أن الهدف من المبادرة هو نشر ثقافة الممارسة الرياضية وتغيير نمط الحياة للمواطنين وفقًا لتوجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجعل الممارسة الرياضية أسلوب حياة للمواطن المصرى الامر الذى يمثل الجانب الأهم للحفاظ على الصحة العامة لجميع المواطنين.

وكان قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح الأمس، بتسليم الدراجات التى تدعمها الوزارة ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" إلى المواطنين بمركز شباب الجزيرة، حيث يتم تسليم دراجات المرحلة الأولى من المبادرة التى تتبناها وزارة الرياضة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت المرحلة الأولى تسليم 1000 دراجة هوائية، من خلال آلية للحجز على الموقع الإلكتروني للوزارة بسعر مدعم للمواطنين، وذلك فى ضوء رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة، بالإضافة إلى أنها وسيلة انتقال صديقة للبيئة، على أن يتم تسليم الدراجاتبمركز شباب الجزيرة وهو المنفذ الخاص بالمرحلة الأولى.