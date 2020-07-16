أخبار مصر | وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحاني دبلوم التخصص في التذهيب و"الخط العربي"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحاني دبلوم التخصص في التذهيب و"الخط العربي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس، نتيجة امتحان "دبلوم الخط العربي" للدور الأول 2020، بإجمالي 3478 طالبًا، والتي اجتازها 1560 طالبًا، بنسبة نجاح 44.9%، أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 1329 طالب بنسبة 38.2%، وعدد الطلاب الراسبين 589 طالب بنسبة تصل إلى 16.9%.



كما اعتمد الدكتور طارق شوقي، نتيجة امتحان "دبلوم التخصص في الخط والتذهيب" للدور الأول، بإجمالي 1008 طلاب، حيث اجتازها 908 طلاب، بنسبة نجاح 90.1%، أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 72 طالبا بنسبة 7.1%، والطلاب الراسبين 28، بنسبة 2.8%.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد أمس الأربعاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجغرافيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (الدور الأول).

وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 11 ألف 102 ورقة، أسفرت عن نجاح 10522 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 94.8%.