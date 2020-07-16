أخبار مصر | رئيس "مشروعات النواب" يطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة بكل محافظة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "مشروعات النواب" يطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة بكل محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعا لها اليوم الخميس، لمناقشة ملف المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء ١٣ مجمع صناعي على مستوى الجمهورية، والوقوف على المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم والبحيرة، وذلك بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.
وطالب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة لكل محافظة وفقًا للاحتياجات الخاصة بها بالاشتراك بين كل محافظة وجهاز تنمية المشروعات قائلًا: لابد من التفكير خارج الصندوق.
وعلق محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات قائلًا: نزور كافة المحافظات ويتم التنسيق مع المحافظين لوضع خريطة الاستثمار وفق رؤية كل محافظة والإمكانيات الخاصة بها.
وأضاف "عبدالملك" خلال إجتماع اللجنة، أنه تمت زيارة لمحافظة الشرقية وستنظم زيارة لمحافظة القليوبية ويليها تغطية كافة المحافظات.
وعقب النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، قائلًا: نُطالب أن تتشكل لجنة خاصة لهذا الأمر على أن ترسل تقرير شهري وتوصياتها حول الخريطة الاستثمارية للجنة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".