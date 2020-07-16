أخبار مصر | رئيس "مشروعات النواب" يطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة بكل محافظة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "مشروعات النواب" يطالب بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة بكل محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعا لها اليوم الخميس، لمناقشة ملف المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء ١٣ مجمع صناعي على مستوى الجمهورية، والوقوف على المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم والبحيرة، وذلك بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

وطالب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، بوضع خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة لكل محافظة وفقًا للاحتياجات الخاصة بها بالاشتراك بين كل محافظة وجهاز تنمية المشروعات قائلًا: لابد من التفكير خارج الصندوق.

وعلق محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي لفروع جهاز تنمية المشروعات قائلًا: نزور كافة المحافظات ويتم التنسيق مع المحافظين لوضع خريطة الاستثمار وفق رؤية كل محافظة والإمكانيات الخاصة بها.

وأضاف "عبدالملك" خلال إجتماع اللجنة، أنه تمت زيارة لمحافظة الشرقية وستنظم زيارة لمحافظة القليوبية ويليها تغطية كافة المحافظات.

وعقب النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، قائلًا: نُطالب أن تتشكل لجنة خاصة لهذا الأمر على أن ترسل تقرير شهري وتوصياتها حول الخريطة الاستثمارية للجنة.

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