أخبار مصر | وزير الكهرباء: نعمل على دعم ملف الصناعة بكامل طاقتنا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الكهرباء: نعمل على دعم ملف الصناعة بكامل طاقتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء: إن الصناعة هي القاطرة الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أننا نعمل على دعم هذا الملف بكامل طاقتنا ونجحنا في قطاع الكهرباء في تلبية المتطلبات الخاصة بالبنية الأساسية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الخميس؛ لمناقشة ملف المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، والوقوف على المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم والبحيرة.

وأضاف الوزير أنه تم إضافة 40 ألف ميجا للجهد الفائق بما يعادل أربع أضعاف ما كان موجود، مستطردًا: نريد الآن أن نبيع الطاقة وهي متاحة وجاهزين لتغذية الصناعات بالكهرباء، أما الصناعات التي تحتاج إلي القدرات العالية فهي تحتاج إلى استعداد خاص بالمشروع، حيث يتم تحديد القدرات المطلوبة ويتم إجراء المقايسة للتنفيذ.

ونوه بأنه لا مشكلة في توفير الطاقة حتى لو تم ذلك من خلال محطات متنقلة للتغذية بطريقة سريعة حتى يتم بناء المحطات الاساسية، مؤكدًا أن هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حول هذا الملف، مضيفًا "نحن مستعدين لكافة الأشياء التي تحتاجها الصناعة الوطنية".