أخبار مصر | وزير الكهرباء: نعمل على دعم ملف الصناعة بكامل طاقتنا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الكهرباء: نعمل على دعم ملف الصناعة بكامل طاقتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء: إن الصناعة هي القاطرة الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أننا نعمل على دعم هذا الملف بكامل طاقتنا ونجحنا في قطاع الكهرباء في تلبية المتطلبات الخاصة بالبنية الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم الخميس؛ لمناقشة ملف المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية، والوقوف على المشكلات وإزالة المعوقات التي تعيق إنشاء وتشغيل المناطق الصناعية في المجمعين الصناعيين لمحافظتي الفيوم والبحيرة.
وأضاف الوزير أنه تم إضافة 40 ألف ميجا للجهد الفائق بما يعادل أربع أضعاف ما كان موجود، مستطردًا: نريد الآن أن نبيع الطاقة وهي متاحة وجاهزين لتغذية الصناعات بالكهرباء، أما الصناعات التي تحتاج إلي القدرات العالية فهي تحتاج إلى استعداد خاص بالمشروع، حيث يتم تحديد القدرات المطلوبة ويتم إجراء المقايسة للتنفيذ.
ونوه بأنه لا مشكلة في توفير الطاقة حتى لو تم ذلك من خلال محطات متنقلة للتغذية بطريقة سريعة حتى يتم بناء المحطات الاساسية، مؤكدًا أن هناك تنسيق مع وزارة التجارة والصناعة حول هذا الملف، مضيفًا "نحن مستعدين لكافة الأشياء التي تحتاجها الصناعة الوطنية".
تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 59 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،