أخبار مصر | مصر الخير تشكل فريق عمل لسرعة تنفيد مبادرة "فك كرب الغارمين"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مصر الخير تشكل فريق عمل لسرعة تنفيد مبادرة "فك كرب الغارمين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سهير عوض مدير برنامج الغارمين بمؤسسة مصر الخير، تشكيل فريق عمل من المحامين والأخصائيين الاجتماعية، لسرعة تنفيذ مبادرة فك كرب ألف غارم وغارمة.

وأوضحت فى بيان صحفى، أن مقر برنامج الغارمين تحول هذه الفترة إلى خلية عمل لا تهدأ ليلا أو نهار، كما تم الدفع بعدد من الشباب لبحث المزيد من حالات الغارمين المتقدمة للمؤسسة وتحديد كشوف بالحالات الأكثر صعوبة واستحقاقا، والتى يبدأ العمل على فك كربها خلال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة.

وأشارت سهير عوض إلي اتصال العديد من أهل الخير الداعمين للمؤسسة للمساعدة في فك كرب الغارمين، حيث يتيح البرنامج للمتبرعين اختيار حالات بعينها لفك كربها بعد الإطلاع على عدد من الحالات، بل والكثير منهم يدعوا معارفهم وأقاربهم للتبرع للمؤسسة لدعمها في فك كرب المزيد من الغارمين، بحلول عيد الاضحي المبارك كي يتمكنوا من قضاء العيد في بيوتهم وبين أهلهم لتكون فرحة العيد فرحتين.

Advertisements

وأشارت عوض إلى أن سعي المؤسسة لفك كرب 1000 غارم وغارمة قبل حلول عيد الأضحي المبارك كي يتمكنوا من قضاء العيد مع أسرهم وتكون فرحة حقيقية بعودة عائل أو عائلة الأسرة، لافتة إلى أن اختيار إطلاق هذه المبادرة مع قرب حلول ايّام شهر ذي الحجة لفضل هذه الأيام المباركة حيث فضل الله عز وجل أياما عن غيرها من الأيام، حيث يكون ثواب الأعمال الصالحة فيها أكثر، ليزداد فيها المسلم من الصدقات والقربات إلى الله ليحصل على أجور مضاعفة، وبالتالي تسعي المبادرة لفك كرب حوالي 1000 من الغارمين بما يسعد 5000 فرد على اعتبار أن كل غارم هو فرد في أسرة لا تقل في المتوسط عن 5 أفراد.

وأشارت عوض إلى ضرورة التعاون بين الناس في الظروف الصعبة التي نمر بها وتحفيزهم علي المشاركة في مساعدة أشخاص تعثروا في سداد ديون عليهم نتيجة فقدهم مصدر رزقهم اليومي أو الاستغناء عنهم وتسريحهم من العمل مما اضطرهم للاستدانة لتلبية احتياجات أسرهم الأسياسية ومع ضيق ذات اليد وعدم قدرتهم على السداد تراكمت عليهم الديون ليكون هذا الدين سبب في دخولهم السجن أو التهديد بدخوله لتنفيذ الأحكام وملاحقة الدائنين لهم وما يترتب عليه من تهديد الأسرة بالانهيار.

وأكدت أنه لحماية هذه الأسر تقوم مؤسسة مصر الخير بالتعامل مع كافة الجهات وسداد الدين المستحق علي الغارم أو الغارمة من خلال التبرعات التى تحصل عليها تطبيقا لأحد مصارف الزكاة الثامنة.

ولفتت مدير برنامج الغارمين إلى أن فعل الخير وتنمية حياة إنسان مستحق من الفئات الأكثر احتياجا اجتماعيا واقتصاديا ليصبح عنصرا منتجا داخل المجتمع هو من أفضل القربات إلى الله في هذه الظروف الصعبة وهذا شعار مؤسسة مصر الخير بأن تنمية الإنسان هي مهمتنا الأساسية.