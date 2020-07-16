أخبار مصر | رئيس الوزراء يستعرض عددا من المشروعات بمحافظة الدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستعرض عددا من المشروعات بمحافظة الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، موقف مشروعات محافظة الدقهلية، وذلك استكمالا لسلسة المتابعات التي بدأها بشأن جهود المحافظات المختلفة لتنفيذ مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد رئيس الوزراء، حرصه على متابعة موقف جميع المشروعات التي يتم تنفيذها تحت إطار مبادرة "حياة كريمة"، في المحافظات المختلفة، حيث تسهم هذه المشروعات في تحسين جودة الحياة لأهالينا بهذه القرى.

وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن أعمال التطوير لقرى محافظة الدقهلية في هذه المرحلة ركزت على قرية أولاد صبور التابعة لمركز المطرية، حيث تم اعتماد استثمارات بقيمة تقدر بـ 16.683 مليون جنيه، وذلك في قطاعات الطرق والنقل والكباري، وصيانة البنية التحتية للقرية، وتطوير الوحدة الصحية التابعة للقرية.

وأضاف التقرير أنه سيتم إنشاء وحدة صحية بالقرية على مستوى عال من التجهيزات الطبية، إذ تبلغ مخصصاتها المالية منفردة نحو 15 مليون جنيه.

وشملت أعمال التطوير بالقرية رصف الطريق المؤدي إلى الوحدة الصحية بطول 500 م وبتكلفة مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد الكوبري المؤدي للوحدة الصحية بتكلفة 100 ألف جنيه، فضلا عن توفير مسكن آمن وصحي لبعض الأسر بالقرية من خلال هدم وتجهيز 8 منازل، وتسيير قافلة طبية لخدمة أهالي القرية بتكلفة تقدر بـ 343 ألف جنيه.

Advertisements

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان امس الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.