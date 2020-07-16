أخبار مصر | "مشروعات البرلمان": السيسي يدعم هذا الملف باعتباره قاطرة التنمية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "مشروعات البرلمان": السيسي يدعم هذا الملف باعتباره قاطرة التنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعًا لها اليوم الخميس، لبحث المشكلات التي تواجه المجمعين الصناعيين في محافظتي الفيوم والبحيرة في ضوء تكليف القيادة السياسية بدعم المجمعات الصناعية وذلك بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

وأكد محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم ملف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها قاطرة التنمية في مصر، خصوصا في ضوء اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا.

وقال النائب: لدينا فرصة عظيمة للنهوض بالمنتج المحلي من خلال تفعيل دور المجمعات الصناعية والعمل على أفكار خارج الصندوق، مشيرا إلى أن ذلك سيحقق دعم للصناعة المحلية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب وتقليل الواردات.

وأوضح مرعي، أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات قبل جائحة كورونا لمناقشة ملف المجمعات الصناعية وتحديدا في محافظة الغربية، لافتا إلى أن التجربة أثبتت أن مستقبل الصناعة المصرية مرتبط بالتوسع ففي إنشاء المجمعات الصناعية والعمل على حل بعض المشكلات التي تواجهها.

تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 59 حالة

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".