أخبار مصر | عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 16 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

جاء ذلك خلال استقباله عددًا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، وذلك تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".

في حين وجه مشايخ وأعيان القبائل الليبية، الشكر لـ"السيسي"، معربين عن ثقتهم وتقديرهم للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه بلادهم.