شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي» يعتمد نتيجة امتحاني دبلوم التخصص في الخط والتذهيب ودبلوم الخط العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، نتيجة امتحان «دبلوم التخصص في الخط والتذهيب» للدور الأول 2020 لعدد 1008 طالب والتي اجتازها عدد 908 طالب بنسبة نجاح 90.1 %، أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 72 طالب بنسبة 7.1%، وعدد الطلاب الراسبين 28 طالب بنسبة تصل إلى 2.8%.

واعتمد «شوقي» نتيجة امتحان «دبلوم الخط العربي» للدور الأول 2020 لعدد 3478 طالب، والتي اجتازها عدد 1560 طالب بنسبة نجاح 44.9%، أما عدد الطلاب الذين لهم دور ثانٍ 1329 طالب بنسبة 38.2%، وعدد الطلاب الراسبين 589 طالب بنسبة تصل إلى 16.9%.