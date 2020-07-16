شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع أعمال إزالة 8 عقارات مخالفه بالطالبية وبولاق والوراق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين. وقال محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، إنه تم تنفيذ حملات إزاله مكثفه بمركز أوسيم، حيث تم إزالة عقارين مخالفين بمنطقة الزرايب والبراجيل تتراوح مساحتهما من 100 إلى 150 م، بالإضافه إلى إزالة تعديات بالأسوار على الأراضي الزراعية بمساحه 350 م تقريبا بمنطقة الزرايب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف «راشد» أنه جار استكمال إزالة 5 أبراج بشوارع صلاح الشربيني وناصر جمال بترعة عبدالعال والرشاح وكورنيش النيل وإبراهيم حماد بأحياء الطالبية وبولاق الدكرور والوراق والعمرانية ومدينة الحوامدية .

كما تم إزالة فيلا مقامه بالمخالفه بقرية الطرفاية بمركز ومدينة البدرشين على مساحه 250م، وقد تمت أعمال الإزاله بالكامل، إضافه إلى إزاله حالتين بناء مخالف وتعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى بني سلامة ووردان بمركز منشأة القناطر. أكد أنه تم إزالة أكثر من 100 حاله بناء مخالف وتعديات على الأراضي أملاك الدولة خلال اليومين الماضيين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الإكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكي ينال الجزاء القانوني.

إزالة عقارات مخالفة في الحيزة

إزالة عقارات مخالفة في الحيزة

إزالة عقارات مخالفة في الحيزة

إزالة عقارات مخالفة في الحيزة

إزالة عقارات مخالفة في الحيزة