شكرا لقرائتكم خبر عن تقديم أفضل خدمة.. «الداخلية»: افتتاح غرفة المراقبة المركزية بإدارة مرور الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة الداخلية، الخميس، غرفة المراقبة المركزية المطورة بإدارة مرور الشرقية، والتي تستهدف تحقيق أقصى معدلات المتابعة والمراقبة (أمنية– مرورية) لكل الميادين والمحاور الرئيسية والطرق السريعة وكل الأكمنة الحدودية لتحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية بنطاق المحافظة، وتحقيق أعلى معدلات الأمن على الطرق لحماية أرواح وممتلكات المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، الخميس: «تم تزويد غرفة المراقبة المركزية المطورة بأحدث الوسائل التكنولوجية وكاميرات المراقبة الحديثة حيث يتم إدارة الأعمال بالغرفة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة من قبل عناصر بشرية مدربة وقادرة على التعامل مع مختلف المواقف الطارئة، ورصد أي مخالفات أو معوقات مرورية ومتابعة انتشار الخدمات المرورية بكل المحاور للعمل على إزالة أي أعطال، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع المحافظة لتيسير الحركة المرورية وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدوها».

وأضافت: «يأتى ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى والإستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية بهدف رفع كفاءة العمل داخل كافة قطاعات الوزارة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين» .

وتابعت: «كما يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ خطط وزارة الداخلية التي تستهدف استحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف المحافظات، وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتوفير الوقت والجهد وصولاً إلى تقديم أفضل خدمة للمواطنين» .

افتتاح غرفة المراقبة المركزية بمرور الشرقية

افتتاح غرفة المراقبة المركزية بمرور الشرقية

افتتاح غرفة المراقبة المركزية بمرور الشرقية