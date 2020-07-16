شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح مؤتمر شباب الباحثين لقطاع الفنون والآثار والعلوم التربوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، حرص الجامعة على تنظيم المؤتمرات العلمية رغم الظروف والإجراءات الاحترازية التي تمر بها الدولة، وذلك حرصًا من الجامعة للتسهيل على الباحثين في تحقيق الاستفادة من المشاركة والحصول على مشاركتهم في المؤتمرات.

وأضاف «غرباوي» أن الهدف من مؤتمر شباب الباحثين الذي عقد بكلية التربية بالغردقة، اليوم الخميس، توفير منصة للدراسات العليا تقدمها الجامعة لباحثيها لاكتساب القدرة على الرد بحرفية وموضوعية وتقبل النقد والتأكيد على أن الخطة البحثية للكلية تتوافق مع خطة الجامعة البحثية.

وطالب رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بقطاع الفنون والآثار والعلوم التربوية والإنسانية بالاهتمام بالأبحاث والنشر في المجلات العلمية الدولية باللغة الإنجليزية لإعلاء تصنيف الجامعة. وأكد الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن أهمية التأمل والتفكير المتأني في الأبحاث العلمية وخاصة في قطاع الفنون والآثار، لأنه قطاع مجتمعي بالدرجة الأولى، وأكد على أهمية البحث العلمي في إثراء الجامعة وخلق حلول لكل الصعوبات.

وقدم الشكر لرئيس الجامعة على دعمه لمؤتمرات شباب الباحثين ورعايته لكل انشطة قطاع الدراسات العليا. وأشار الدكتور مصطفى أحمد علي، عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، إلى أهمية الربط بين البحث العلمي والتعليم والطلاب والخدمة المجتمعية، مؤكدًا على أهمية دور المشرفين في دفع شباب الباحثين لتنمية مهاراتهم البحثية حتى يستطيعوا الابتكار في إيجاد حلول لمشكلات المجتمع، مضيفًا أن مؤتمري الفنون والآثار والعلوم التربوية شارك فيه 236 مستمعا و15 بحثا تم إلقاؤها بإجمالي 251 مشاركا. وأعرب الدكتور وائل بكري الرشيدي، وكيل كلية الآثار ومقرر المؤتمر عن سعادته لمشاركة كلية الآثار في المؤتمر السادس لشباب الباحثين، وقدم الشكر لرئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة على حضورهم ودعمهم للمؤتمر.

كان الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات مؤتمر شباب الباحثين السادس لقطاع العلوم التربوية بالجامعة، بمشاركة كليات التربية والتربية النوعية (تكنولوجيا تعليم – اقتصاد منزلي)، والتربية رياضية والتربية بالغردقة، وكذلك مؤتمر شباب الباحثين لقطاع الفنون ويضم كليات التربية النوعية (شعبتي التربية الفنية والموسيقية)، وكلية الآثار.

وعلى هامش افتتاح مؤتمري الفنون والآثار والعلوم التربية، تفقد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، معرض رسالة ماجستير لباحث بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية وهو عبارة عن أشغال للخزف لنافورات ومناظر تجميلية، كما افتتح رئيس الجامعة مكتبة الدراسات العليا بكلية التربية بالغردقة.

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