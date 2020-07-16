شكرا لقرائتكم خبر عن إدراج جامعة أسيوط في تصنيف ليدن الهولندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن إدراج جامعة أسيوط في تصنيف ليدن الهولندي لأول مرة لأفضل جامعات العالم في البحث العلمي، والتي جاءت في الترتيب 914 على مستوى العالم، وهو التصنيف الذي يشمل تقييم نحو 30 ألف جامعة وتضمن إعلانه أفضل 1176 جامعة دولية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدراج جامعة أسيوط في ذلك التصنيف لأول مرة يُعد ثمرة جهود كافة القطاعات المعنية بملف التصنيف الدولي للجامعة وتكاتف الجهود من أجل تحسين ترتيبها وفقاً للمعايير المطبقة في كافة التصنيفات الدولية، كما يمثل مقياساً لتميز النشاط العلمى والحركة البحثية داخل الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه وفقاً لتصنيف ليدن CWTS LEIDENU الهولندى للجامعات فإن جامعة أسيوط نجحت في تقديم 1178 بحث علمى مشهود له بالتميز في مختلف المجالات، مضيفاً أن ذلك التصنيف صدر في يوليو الجارى 2020 معتمداً في تصنيفه على النشر العلمي العالمي المبوب في قاعدة بيانات Clarivate الأمريكية وجودة هذه البحوث ونطاق الإشارة إليه، والتعاون المؤسسي والدولي لإنتاجها.

إدراج جامعة أسيوط في تصنيف ليدن الهولندي لأفضل جامعات العالم في البحث العلمي

وكشفت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئولة ملف تصنيف الجامعة لدى وزارة التعليم، أنه وفقاً لتصنيف ليدن الهولندى فقد تم تصنيف جامعة أسيوط في المركز 16 بين أفضل جامعات الدول الأفريقية، وفى المركز السادس على مستوى الجامعات المصرية وذلك بعد جامعات القاهرة، وعين شمس والمنصورة، والإسكندرية والزقازيق.

وأكد على استمرار الجهود داخل الجامعة بما يحقق مزيد من التقدم والارتقاء في مختلف التصنيفات الدولية بما يليق بمكانة جامعة أسيوط المتميز وتاريخها العريق.

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